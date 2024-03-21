Общество 21 марта 2024, 16:22 Украина и Россия при посредничестве Катара помогли детям воссоединиться с семьями Россия передала Украине пятерых детей при посредничестве Катара РИА «Новости»

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Российская сторона при посредничестве Катара в рамках процесса воссоединения семей передала Украине пятерых детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Один подросток, наоборот, вернулся с Украины в Россию. Мероприятие состоялось 21 марта в посольстве Катара в Москве при участии омбудсмена Марии Львовой-Беловой и Международного Красного Креста.

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Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани поблагодарил Россию за содействие в рамках процесса воссоединения детей с семьями. Львова-Белова в ответ поблагодарила дипломата за помощь в этом вопросе.

«Это требует больших финансовых затрат, но благодаря вашему посредничеству эти потребности мы закрываем», — отметила омбудсмен.

Украинские дети, которые вернулись из России, хотят уехать обратно, заявил директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Он призвал власти уделять особое внимание таким ребятам, сообщил RT.