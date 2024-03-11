Мир 11 марта 2024, 23:23 На Украине признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно Украинский правозащитник Павличенко: вернувшиеся из России дети хотят обратно Freepik

Читать 360tv в

Украинские дети, вернувшиеся из России, стремятся уехать обратно. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24».

«Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — признал правозащитник.

Реклама

По словам Павличенко, это важная проблема для украинских властей. Он призвал оказывать таким детям помощь и внимание, помогать им адаптироваться к жизни на Украине. В том числе, включать в социальную жизнь и предлагать новые возможности.

В феврале детский омбудсмен при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что трех российских детей, оставшихся на Украине с бабушкой, удалось вернуть родителям. Несовершеннолетних отправили к украинским родственникам в конце 2021 года, а после начала СВО родители не могли забрать их домой.