Транспорт 06 июля 2023, 12:11 Рост количества аварий с электросамокатами зафиксировали в России Глава ГИБДД Черников заявил об увеличении числа аварий с СИМ на 56% РИА «Новости»

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Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали чаще попадать в аварии. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Он подчеркнул, что общий рост количества аварий с этими средствами передвижения за год увеличился на 56%.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», — заявил Черников.

Представитель МВД добавил, что пока не видит причин для введения водительских прав для управления электросамокатами и другими СИМ. Черников напомнил, что в мире такой практики нет.

Однако транспортные средства, которые обладают достаточно мощными характеристиками, необходимо отнести к категории мопедов, для управления которыми нужны права категории А1.

Министерство транспорта России объявило о планах увеличить штрафы для нарушающих правила дорожного движения пользователей средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры и другие средства передвижения приравняют ко всем участникам дорожного движения.

Сейчас штраф за превышение скорости или переезд пешеходного перехода не превышает полутора тысяч рублей. Поправки об ужесточении наказания министерство предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях.