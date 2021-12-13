Петербургские чиновники сочли рождение ребенка «ухудшением жилищных условий»

Петербургскую семью, в которой родился второй ребенок и которая пыталась встать на учет, чиновники обвинили в «намеренном ухудшении жилищных условий». Не помогло вмешательство уполномоченного по правам человека и даже прокуратуры, передал Znak.com.

«Семья проживает в 30-метровой „однушке“ и пытается встать на учет. <…> Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метра жилой площади, а согласно действующим нормам, должно быть не менее девяти», — объяснили в пресс-службе омбудсмена Светланы Агапитовой.

Там добавили, что суть «злого умысла» не смогли объяснить даже им, не говоря о собственно семье. В настоящее время к районной администрации предъявлен судебный иск, который находится на рассмотрении.

Ранее бывшего руководителя администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова отправили под стражу до 6 февраля. Экс-чиновнику предъявили обвинение в крупном мошенничестве на общую сумму более 165 миллионов рублей. Проверка по еще одному эпизоду, в котором фигурируют почти 30 миллионов, еще не окончена.