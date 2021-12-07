Петербургского чиновника арестовали по делу о мошенничестве на 165 млн рублей

Бывшего руководителя администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова отправили под стражу до 6 февраля. Экс-чиновнику предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

Громова арестовал Куйбышевский районный суд. В представленном следствием ходатайстве указывалось, что мужчине и его брату вменяют восемь эпизодов мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей.

Доследственная проверка по еще одному эпизоду, в котором фигурируют почти 30 миллионов, еще не окончена.

«Общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 000 000 рублей», — указано в документах.

Обвинение Громову предъявили 7 декабря. Сам бывший чиновник счел заключение под стражу излишней мерой. Под арестом он пробудет до 6 февраля 2022 года.

Во вторник стало известно, что Иван Громов ушел с должности главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Решение уволиться он принял после совещания губернатора Александра Беглова с представителями городского руководства.