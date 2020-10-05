Уходящим в отставку по состоянию здоровья военным дадут жилье вне очереди

Российским военным, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, дадут жилье вне очереди. Соответствующие изменения в законодательство уже подготовили в Минобороны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал на совещании в Новосибирске о том, как реализуется вопрос социально защищенности военнослужащих и членов их семей. Его процитировало РИА «Новости».

«Подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — уточнил Патрушев.

Инвалидам и ветеранам войн, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, повысили социальные гарантии. Кроме того, по словам секретаря Совбеза, приняты меры по соцзащите членов семей военных. Им в том числе проиндексировали установленные выплаты.

Патрушев указал на необходимость адресной социальной поддержки родным военнослужащих, особенно тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет самое пристальное внимание решению социальных проблем военных.