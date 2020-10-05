Три сибирских региона оказались лидерами по преступлениям в сфере нацпроектов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах Сибирского федерального округа. Его слова привел «Интерфакс».
«Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях», — указал Патрушев.
В Сибири при выполнении национальных проектов выявили 29 преступлений. Из них шесть имели отношение к коррупции.
Патрушев подчеркнул, что большинство обнаруженных нарушений связаны с лазейками в организации и проведении госзакупок. Среди допущенных нарушений он указал оплату невыполненных или некачественно сделанных работ, фальсификацию отчетных показателей и завышение стоимости товаров и услуг.
«Это далеко не полный перечень нарушений», — сказал секретарь Совбеза, потребовав усилить контроль за бюджетными средствами.
В следующие два года расходы на нацпроекты в России планируют сократить почти на 600 миллиардов рублей.