Три сибирских региона оказались лидерами по преступлениям в сфере нацпроектов

В Совбезе перечислили российские регионы, которые оказались лидерами по числу преступлений при выполнении национальных проектов. Часть правонарушений связаны с коррупцией.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах Сибирского федерального округа. Его слова привел «Интерфакс».

«Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях», — указал Патрушев.

В Сибири при выполнении национальных проектов выявили 29 преступлений. Из них шесть имели отношение к коррупции.

Патрушев подчеркнул, что большинство обнаруженных нарушений связаны с лазейками в организации и проведении госзакупок. Среди допущенных нарушений он указал оплату невыполненных или некачественно сделанных работ, фальсификацию отчетных показателей и завышение стоимости товаров и услуг.

«Это далеко не полный перечень нарушений», — сказал секретарь Совбеза, потребовав усилить контроль за бюджетными средствами.

В следующие два года расходы на нацпроекты в России планируют сократить почти на 600 миллиардов рублей.