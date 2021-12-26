Кинолог назвал самую популярную породу собак у россиян в 2021 году

Россияне в 2021 году стали чаще заводить собак породы корги и пуделей. Однако на верхушке рейтинга остается немецкий шпиц. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если в 2020 году году порода корги занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году уже на четвертом месте», — поведал кинолог.

На первом месте остается порода немецкий шпиц, вторую строчку удерживает чихуахуа, а тройку замыкает йоркширский терьер.

Голубев подчеркнул, что среди граждан России укрепляется тендеция заводить собаку. Он объясняет это современным ритмом жизни. Также важным фактором является небольшой размер питомцев.

«Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов», — сказал кинолог.

Также он рассказал о популярности породы пуделей.

«Это преданные животные, которые любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах», — сообщил Голубев.

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