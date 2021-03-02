Ухаживающим за инвалидами россиянам предложили дать дополнительный отпуск

Россияне, которые ухаживают за родственниками-инвалидами первой группы, в будущем могут получить дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день. С инициативой выступил Совет Федерации.

В институте законодательства и сравнительного правоведения правительства России идею поддержали. Об этом сообщило РИА ФАН.

В качестве льготы в Совфеде предлагают установить дополнительный двухнедельный отпуск, либо сокращенный рабочий день.

«Представляется необходимым установить критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии», — процитировала «Российская газета» экспертов Института.

Как сообщило издание Ura.ru, сейчас дополнительный неоплачиваемый отпуск могут получить сотрудники, у которых есть дети до 14 лет, ребенок-инвалид до 18 лет одинокие матери или отцы с детьми до 14 лет.

Ранее у инвалидов и пенсионеров появилась возможность получить справку об инвалидности в любом МФЦ или профведомстве независимо от места постоянной регистрации.