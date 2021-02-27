Россияне смогут получить справку об инвалидности по-новому. Инструкция

Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, пополнился еще шестью позициями. В частности, инвалиды и пенсионеры смогут получить справку об инвалидности в любом МФЦ или профведомстве независимо от места постоянной регистрации. Рассказываем, как это сделать.

По данным сайта «Госуслуги», чтобы россиянину начать получать пенсию и социальные выплаты по инвалидности, для начала необходимо пройти медико-социальную экспертизу и установить инвалидность.

Как получить направление на экспертизу

Направление на медико-социальный осмотр можно получить в медицинской организации по месту жительства, Пенсионном фонде России или в органе социальной защиты населения.

Если выше перечисленные организации отказали человеку в направлении на экспертизу, то выдается справка, на основании которой можно самостоятельно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме того, Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения выдают направление на экспертизу только при наличии заключения врача или группы врачей узких медицинских специальностей, которые подтверждают основания для получения инвалидности.

Бюро медико-социальной экспертизы устанавливает инвалидность после проведения обследования. Записаться на экспертизу можно лично посетив бюро или оформить заявку через сайт госуслуг.

При каких условиях человека признают инвалидом

Экспертиза должна быть проведена в течение месяца с даты подачи всех необходимых документов.

В постановлении правительства РФ № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» прописаны все условия, на основании которых россиянина могут признать инвалидом.

В частности, инвалидность можно получить, если выявлено расстройство функций организма после заболеваний или травм, также если человек не может сам за собой ухаживать, передвигаться и контролировать свое поведение.

После устанавливается степень группа инвалидности — I, II или III. Дети до 18 лет попадают под категорию «ребенок-инвалид». Инвалидность I группы устанавливается на два года, II и III групп — на один год.

После того, как человека признали инвалидом, остается выяснить причину. Это может быть общее или профессиональное заболевание, трудовое увечье, военная травма или инвалидность с детства.

Где получить справку об инвалидности

После того, как комиссия подтвердит инвалидность, автоматически запускается процесс разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

Теперь справку об инвалидности можно получить в любом МФЦ, без привязки к месту жительства.

«ПФР может проинформировать граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, о сведениях о них, содержащихся в федеральной государственной информационной системе „Федеральный реестр инвалидов“». — говорится в распоряжении правительства от 16 февраля.

Какие еще госуслуги можно получить без привязки к месту жительства

Помимо получения сведений об инвалидности, в Пенсионный фонд застрахованным лицам можно принести заявления о корректировке сведений индивидуального учета и внесении дополнений в индивидуальный лицевой счет.

Также в любом отделе ПФР можно получить сведения из федеральной государственной информационной системе ЕГИССО. Или подать заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида.