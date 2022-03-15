Уголовную ответственность за фиктивные браки с мигрантами захотели ввести в России

Уголовную ответственность за оформление мигрантами фиктивных браков с россиянами для легализации в РФ могут ввести в стране. С такой инициативой выступило МВД России. Сейчас этот вопрос прорабатывается в ведомстве.

«В настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношений», — сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Подобные деяния вместе с установлением фиктивного отцовства над детьми — один из угрозообразующих факторов в миграционной сфере, отметили в министерстве.

Иностранцы и лица без гражданства, согласно действующему законодательству, могут претендовать на упрощенный прием в российское гражданство, если не менее трех лет находятся в браке с россиянином или россиянкой.

В министерстве отметили, что совместно с органами власти принимаются комплексные меры для усиления контроля за миграционными потоками, а также повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере миграции.

Начальник управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова ранее рассказала, что в РФ предложили ввести три режима пребывания мигрантов: краткосрочный, долгосрочный и постоянное проживание. Причем режим долгосрочного пребывания ограничивать конкретным сроком не будут.