МВД предложило ввести три режима пребывания мигрантов в России

В России предложили ввести три режима пребывания мигрантов: краткосрочный, долгосрочный и постоянное проживание. Причем режим долгосрочного пребывания не будут ограничивать конкретным сроком. О новом законопроекте ТАСС рассказала начальник управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова.

Период долгосрочного пребывания мигранта в России, согласно предлагаемым поправкам, будет определяться исходя из статуса человека. Если это студент, то это срок обучения, если работник — период трудовой деятельности. А для участника госпрограммы — это пять лет, в течение которых действует такой статус. И это станет основным нововведением.

Предоставить право долгосрочного пребывания в стране также могут на основании прохождения военной службы, статуса инвестора, наличия близкого родственника или члена семьи с российским гражданством либо если член семьи проходит обучение или работает.

Казакова рассказала, что для иностранцев при долгосрочном сроке пребывания предусмотрели ряд обязательств. В том числе их обяжут каждый год проходить медосвидетельствование и предоставлять копии медицинского полиса в МВД. А в случае уклонения от этих обязательств человека лишат права на долгосрочное пребывание в РФ.

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