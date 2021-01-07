Уголовное дело завели в Сочи после лесных пожаров

Больше недели пожарные тушили лесные пожары в разных районах Сочи. В итоге правоохранители завели уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

«По фактам возгорания лесной подстилки на участках лесного массива города Сочи следственным управлением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“», — привело РИА «Новости» слова представителя городского УВД.

Собеседник агентства добавил, что сейчас сотрудники полиции занимаются розыском и установлением причастных к пожарам.

Леса стали загораться в разных районах Сочи в конце декабря. Местным жителям и постройкам огонь не угрожал, но из-за него выгорело несколько десятков гектаров деревьев. Возгорания тушили отряды МЧС, МКУ «Служба спасения города Сочи», специалисты Лесопожарного центра, Сочинского национального парка, а также опытные лесники. Согласно данным властей, уже удалось выявить пять местных жителей, которые причастны к поджогам.

После пожаров в некоторых лесничествах Краснодарского края ограничили вход для граждан, пишет портал «Юга.ру». Речь идет о Геленджикском, Джубгском, Новороссийском, Туапсинском и Пшишском лесничествах. Ограничения будут действовать до 11 января.