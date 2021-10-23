Уголовное дело возбудили после массового убийства собак в Воронеже

В МВД возбудили уголовное дело по факту убийства как минимум 13 собак в воронежском приюте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД по региону.

«Возбудили уголовное дело по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибли, по предварительным данным, не менее 13 животных», — сказал представитель ведомства.

Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными», она предусматривает до пяти лет лишения свободы. По словам владельца приюта «Дора» Юрия Шамарина, в субботу были найдены тела еще двух собак. Поэтому получается, что всего убили 18 животных.

Информация о массовой гибели животных в частном приюте «Дора» появилась в пятницу. Сначала сообщалось, что погибли 16 питомцев. Полицейские оперативно начали проверку. Для чего было совершено такое жестокое убийство неизвестно. Но владелец приюта предположил, что его хотели так запугать. По предварительным данным, недалеко от приюта скоро начнут строить большой жилой комплекс, и, как говорят, он будет элитным.