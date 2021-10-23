«Дежурим по очереди». Воронежцы встали на защиту приюта, в котором убили собак

Зоозащитник Юрий Шамарин, который является владельцем приюта в Воронеже, где неизвестные ночью отравили и убили почти 20 собак, рассказал, что у них нет охраны. Но теперь там дежурят местные жители. Об этом он сообщил «360».

«Утром мы нашли 13 собак. Потом к вечеру еще трех — 16. И вот еще ребята, которые у нас кормят и убирают, нашли еще двоих, они забились под будки. Получается, 18 собак», — сказал владелец приюта.

По мнению Шамарина, это происходит, потому что правоохранительные органы бездействуют.

«Это не первый случай. Сначала у нас травили, потом стреляли. Приезжали ночью и стреляли по две-три собачки. Ну вроде заявление писали, фотографировали, на экспертизу возили, пули доставали», — сообщил он.

Убивали по-разному. Одной собаке породы алабай вскрыли горло. Она жила в приюте шесть лет, ее забирали из Волгограда. Шамарин подчеркнул, что эта собака была ему небезразлична. Он считает, что так жестоко убили ее демонстративно.

«У кого-то пулевые ранения, кого-то ножом, кого-то пиками закололи просто», — сказал он.

Всего в приюте около 1100 собак. С остальными животными все в порядке.

Охраны в приюте нет. Местные жители узнали о случившемся и пришли на помощь.

«Мы по очереди дежурим. Вот мужчина сегодня отозвался, у него охотничье ружье. Даже девушки, женщины собираются охранять», — сообщил владелец.

По факту убийства животных написали заявление в полицию. На ситуацию также обратил внимание депутат Госдумы Владимир Бурматов. Вчера в приют приезжал начальник районного отдела МВД. Шамарин отметил, что в этот раз к проблеме отнеслись серьезней, но сам он уже никому не доверяет.