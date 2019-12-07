Уголовное дело возбудили после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени

Правоохранители будут рассматривать дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, изымают вещественные доказательства, допрашивают свидетелей.

Источник фото: СУ СК России по Тюменской области

Хлопок газа произошел в четырехэтажном доме на улице Бориса Шарова 7 декабря, в 17:40 по местному времени (15:40 по Москве). Разрушилась часть стены здания. После хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже вспыхнул пожар.

Два жильца и один газовщик получили ожоги, их отвезли в больницу. Еще один человек — работник газовой службы — погиб.

На месте работают девять спецмашин и 25 человек личного состава от регионального МЧС. В 18:03 по местному времени (16:03 по Москве) пожар потушили. Жильцов не эвакуировали.