  • Уголовное дело возбудили после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени

    07 декабря 2019, 21:05

    Алена Макаренко

    Возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника газовой службы из-за хлопка бытового газа в жилом доме в Тюмени. Информация появилась на сайте регионального Следственного управления СК России.
    Уголовное дело возбудили после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени

    Правоохранители будут рассматривать дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, изымают вещественные доказательства, допрашивают свидетелей.

    Уголовное дело возбудили после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени | Изображение 1
    Источник фото: СУ СК России по Тюменской области

    Хлопок газа произошел в четырехэтажном доме на улице Бориса Шарова 7 декабря, в 17:40 по местному времени (15:40 по Москве). Разрушилась часть стены здания. После хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже вспыхнул пожар.

    Два жильца и один газовщик получили ожоги, их отвезли в больницу. Еще один человек — работник газовой службы — погиб.

    На месте работают девять спецмашин и 25 человек личного состава от регионального МЧС. В 18:03 по местному времени (16:03 по Москве) пожар потушили. Жильцов не эвакуировали.