Уголовное дело возбудили после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени
Возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника газовой службы из-за хлопка бытового газа в жилом доме в Тюмени. Информация появилась на сайте регионального Следственного управления СК России.
Правоохранители будут рассматривать дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, изымают вещественные доказательства, допрашивают свидетелей.
Хлопок газа произошел в четырехэтажном доме на улице Бориса Шарова 7 декабря, в 17:40 по местному времени (15:40 по Москве). Разрушилась часть стены здания. После хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже вспыхнул пожар.
Два жильца и один газовщик получили ожоги, их отвезли в больницу. Еще один человек — работник газовой службы — погиб.
На месте работают девять спецмашин и 25 человек личного состава от регионального МЧС. В 18:03 по местному времени (16:03 по Москве) пожар потушили. Жильцов не эвакуировали.