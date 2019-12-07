Дом в Тюмени частично разрушился из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени. Разрушена часть стены здания. Погиб один человек, работник газовой службы. Известно о пострадавших.

В четырехэтажном доме в Тюмени на улице Павла Шарова произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным сведениям, один человек погиб, трое пострадали. Позже информацию о пострадавших уточнили: пострадали четверо.

Информация о хлопке газа поступила в дежурную часть МЧС 7 декабря в 17:40 по местному времени. В Москве было 15:40. Также сообщили о пожаре на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома № 10а.

Когда на место прибыли подразделения спасателей, оказалось, что пожар вспыхнул в квартире на первом этаже после хлопка газовоздушной смеси. Об этом рассказали в МЧС России по Тюменской области.

Источник фото: МЧС

На месте работают девять спецмашин и 25 человек личного состава от регионального МЧС. В 17:55 по местному, 15:55 по московскому времени пожар был локализован на площади в восемь квадратных метров. Через пять минут открытое горение было ликвидировано. В 18:03 местного времени пожар потушили.

«Пострадали два жильца квартиры и два газовщика, из них один человек (газовщик) погиб. Эвакуация жильцов дома не проводилась», — уточнили в МЧС.

«Одному обратившемуся помощь оказана на месте. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения ОКБ№ 1, состояние оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму», — рассказала «360» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В квартире, в которой произошел хлопок, вылетели стекла, вынесло входную дверь. Также вылетели стекла в подъезде. Внутри подъезда пострадали стены и потолок: оторвалось освещение и отлетели стенные панели. Дом строила компания ТДСК. Очевидцы рассказали, что в доме был слышен запах газа: из-за него и вызвали газовщиков. В момент хлопка они как раз решали проблему.