Москва 14 января 2024, 17:35 Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина о выборах РИА «Новости»

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В этом году с 15 по 17 марта будут выбирать главу государства. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, сообщило агентство «Москва».

«Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Тащин.

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Он рассказал, что почти до середины 90-х он посещал тренировки по футболу в спортшколе «Динамо». Однако на месте манежа открыли вещевой рынок, и занятия для него закончилась.

В наше время шестилетний сын Тащина занимается в футбольной школе со всеми условиями для совершенствования навыков игры, включая манежи, экипировку и профессиональных тренеров. Генпродюсер уверен, что это заслуга сильного лидера — такого, как Путин.

«Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает», — добавил Тащин.

Хоккеист Гуськов также поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024. Спортсмен назвал его многолетним лидером России, который уверенно действует во благо своего государства.