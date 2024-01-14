14 января 2024, 17:35
Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тащин поддержал решение Путина о выборах
В этом году с 15 по 17 марта будут выбирать главу государства. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, сообщило агентство «Москва».
«Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Тащин.
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Он рассказал, что почти до середины 90-х он посещал тренировки по футболу в спортшколе «Динамо». Однако на месте манежа открыли вещевой рынок, и занятия для него закончилась.
В наше время шестилетний сын Тащина занимается в футбольной школе со всеми условиями для совершенствования навыков игры, включая манежи, экипировку и профессиональных тренеров. Генпродюсер уверен, что это заслуга сильного лидера — такого, как Путин.
«Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает», — добавил Тащин.
Хоккеист Гуськов также поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024. Спортсмен назвал его многолетним лидером России, который уверенно действует во благо своего государства.
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
Москва
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