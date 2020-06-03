Уфимскую дознавательницу шокировал оправдательный приговор ее насильникам

Девушка из Уфы, которая заявила об изнасиловании тремя бывшими сотрудниками МВД, оказалась шокирована оправдательным приговором. Его вынесли двоим из них. Об этом «360» рассказала ее адвокат Ирина Валеева.

«Нелегко», — ответила Валеева на вопрос «360» о том, как ее клиентка восприняла случившееся.

Однако дознавательница уверена, что правда за ней.

Все это время она стоит на своей позиции, что они все трое совершили эти два преступления (групповое изнасилование и насильственные действия сексуального характера — прим. ред.) и все трое должны быть наказаны Ирина Валееева.

Защитница уточнила, что подаст жалобу после получения апелляционного приговора. Она подчеркнула, что еще 26 декабря прошлого года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор в отношении всех троих. Адвокат ознакомлена с доводами, по которым суд пришел к выводу о виновности экс-полицейских.

«Что касается [Салавата] Галиева и [Эдуарда] Матвеева, будем смотреть в мотивировочной части решения. Какие основания и доводы послужили тому, чтобы вынести в отношении них такое решение. Может быть, им [судьям] было недостаточно доказательств, которые были в суде первой инстанции», — предположила она.

Скандал с тремя высокопоставленными полицейскими и дознавательницей произошел в конце 2018 года. А 3 июня 2020 года стало известно, что Верховный суд Башкирии оправдал двух из них, Галиева и Матвеева. Третьему фигуранту, Павлу Яромчуку, уменьшили срок наказания c шести до четырех лет.