Мужчина в Башкирии убил себя и детей после ссоры с женой. Соседка рассказала, какой была их семья

Житель Уфы отравил угарным газом двух своих детей и совершил самоубийство после ссоры с женой. Для жителей их дома такой поступок стал шоком. В разговоре с «360» соседка охарактеризовала семью исключительно как положительную: вежливые, опрятные, ничего не предвещало беды.

Семья переехала в эту квартиру не очень давно. Тем не менее соседка успела познакомиться с 37-летним мужчиной, его женой, их шестилетним сыном и годовалой дочкой.

«Они очень хорошие люди были — что муж, что жена, что детишки. Дети были очень вежливые, мальчик всегда здоровался, он был постарше, чем девочка. Муж всегда был вежливый», — рассказала соседка.

Ее 10-летний сын общался с мальчиком на детской площадке.

Они очень хорошая семья, я была очень сильно шокирована, что такое произошло соседка.

В семье никогда не шумели, не было «кипиша», ругани. В пьяном виде родители тоже ни разу не появлялись. Дети всегда были опрятно одеты.

«Чистенькие. Муж опрятно одет. Я могу сказать только хорошее об этой семье», — добавила собеседница «360».

В СМИ пишут про возможную измену супруги. Соседка про такое и подумать не могла.

«Я бы не могла сказать по ней, потому что она женщина тихая, спокойная. Чужой к ним никто не заходил. Как она может изменять — дома сидит с детьми», — добавила она.

По версии СК, житель Уфы поссорился с женой, забрал с собой сына и дочь и уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько часов их трупы с признаками отравления угарным газом увидели в машине в Давлекановском районе, у реки Уршак.

Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство двоих малолетних». Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход и результаты расследования. Правоохранители выяснят, почему социальные службы не выявили проблем в семье.