Общество 16 марта 2023, 01:41 Уехавшим из страны россиянам призвали создать условия для возвращения Вице-спикер Совфеда Косачев предложил создать условия для возвращения уехавших россиян РИА «Новости»

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выступил с предложением создать условия для возвращения покинувших Россию граждан. Заявление об этом он сделал в ходе брифинга на площадке «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».

По мнению сенатора, российское общество должно проявить содействие в вопросе возвращения в страну тех, кто в какой-то момент испугался.

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«Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, ведь к ним начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», — подчеркнул он.

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Косачев уверен, что к каждому случаю нужен индивидуальный подход, ведь подавляющее большинство покинувших страну россиян не совершали необратимых действий, которые бы сделали из них изгоев и оппонентов государства. Сенатор также акцентировал внимание на продолжении диалога с выехавшими за границу россиянами.

Ранее председатель общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев заявил, что отечественная культура не обеднеет из-за того, что некоторые ее представители покинули Россию, чтобы остаться жить за границей.