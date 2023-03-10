Общество 10 марта 2023, 18:28 Российская культура ничего не потеряет с отъездом некоторых артистов — Бурляев Депутат Бурляев: культура не обеднеет из-за отъезда некоторых знаменитостей из России

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Отечественная культура не обеднеет из-за того, что некоторые деятели культуры покинули Россию и остались жить за границей. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы, народный артист России, председатель общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев.

«Российская культура ничего не потеряет, абсолютно ничего. Уходит пена, балласт, а на смену придет вся Россия», — сказал он.

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По его словам, «Культурный фронт» будет открывать «то, что нужно России как воздух». Он признался, что ему жаль покинувших страну знаменитостей, некоторые из них — его коллеги. Бурляев отметил, что им будет трудно жить за границей. На Западе они никому не нужны, а в России у них была известность. Однако артисты понимают это только после переезда, добавил он.

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Некоторые резкие высказывания известных личностей также вызвали у Бурляева удивление и разочарование.

Сейчас на Западе под влиянием киевского режима стараются отменить все русское. Однако это не приведет к результату. Отменить российской культурное наследие не получится, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» для «360».