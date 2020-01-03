Уделите время малышам: подмосковные инспекторы МВД сняли социальный ролик со своими детьми

Инспекторы по делам несовершеннолетних Московской области призвали родителей проводить больше времени с детьми. Они записали социальный ролик, в котором рассказали, как важно слушать своих малышей.

«В официальных аккаунтах МВД России в социальных сетях опубликован ролик, в котором инспекторы по делам несовершеннолетних из Подмосковья дают советы родителям и напоминают о том, что важно не забывать об общении с детьми. Ролик опубликован в новогодние выходные — дни, когда у взрослых появляется возможность посвятить больше времени своей семье», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ролике инспекторы снимались вместе со своими детьми: они наряжали елку, читали сказки и играли в волшебников.

«Мы знаем непонаслышке, что детям часто не хватает внимания, и именно это приводит к сложным жизненным ситуациям, которых можно было бы избежать. Нужно позволять детям быть собой», — отметила старший инспектор ПДН МУ МВД России «Люберецкое», майор полиции Светлана Дудкина.

Инспекторы отметили, что родители должны оставаться примером для детей и в то же время всегда позволять им быть собой, поощрять их интересы и увлечения.

«Нехватка времени и усталость не значит, что мы не можем сделать своих детей счастливыми. Надо больше им уделять внимания и слушать их», — заметил заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, майор полиции Александр Полянский.

Старший инспектор ПДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское», майор полиции Анна Кирилина добавила, что в случае возникновения проблем их нужно решать, но также уважать и собственные решения детей.

Главное — позволять детям делать промахи и ошибки Анна Кирилина.

Инспекторы подчеркнули, что при общении учатся не только дети, но и родители.