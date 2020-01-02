Кузнецова призвала создать детям новогоднее чудо на праздниках

Родители должны создавать для детей ощущение настоящего новогоднего чуда и больше проводить время с семьей. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По мнению Кузнецовой, досуг на новогодних праздниках должен состоять из того, чего детям не хватает в обычной жизни: подвижности или наоборот усидчивых занятий. Важно, как она отметила в беседе с РИА «Новости», чтобы родители были рядом с детьми. Она рассказала о своих планах, заметив, что не планирует каждый день забивать мероприятиями, зато они посвятят это время семейному общению.

Кузнецова заметила, что новогодние праздники — отличный повод побеседовать со старшими детьми и обсудить с ними то, что их волнует. Кроме того, в это время детей можно учить чему-то новому, например катанию на коньках или лыжах.

«Элемент сказки, он все равно должен быть, какого-то чуда в Новом году. У нас в семье есть традиция — мы пишем письма Деду Морозу, даже старшие пишут. Каждый раз рассказывают, как себя вели и как прошел этот год, делятся впечатлениями с Дедом Морозом. И, порой, дети получают ответы от Деда Мороза», — рассказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, в прошлом году Дед Мороз им оставлял письма.

Новогодние каникулы начались 1 января и продлятся до 8-го. Как напоминает Газета.ru, впервые гуляния на Тверской улице продлятся целых шесть дней — с 31 декабря по 5 января.