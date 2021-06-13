Учреждения культуры в Москве будут работать по графику выходного дня на следующей неделе

На следующей неделе из-за введенных ковидных ограничений федеральные учреждения культуры в Москве будут работать по графику выходного дня. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минкультуры России.

«С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)», — приводит издание текст сообщения ведомства.

В Минкультуры подчеркнули, что часть сотрудников переведут на удаленку. Это коснется людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.

Накануне мэр Москвы подписал указ о нерабочей неделе в городе с 15 по 19 июня. Столичные власти приняли такое решение из-за роста заболеваемости ковидом с начала лета.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что среди привитых москвичей будут разыгрывать автомобили. Принять участие в лотерее смогут те, кто получит первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля.