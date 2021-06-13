Машины начнут разыгрывать среди привитых от ковида москвичей

Среди привитых от ковида москвичей начнут разыгрывать автомобили. Поучаствовать в лотерее смогут те, кто получит первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля.

«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно один миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в Москве уже действует программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Теперь власти запускают дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех совершеннолетних.

Тем не менее главный выигрыш для привившихся «несоизмерим ни с какой машиной» — это собственное здоровье и душевное спокойствие, заметил Собянин.

Сам мэр привился в мае 2020 года. По истечении года титры стали падать, поэтому два дня назад он еще раз поставил первый компонент «Спутника V».

«Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — заявил Собянин.

За последние сутки в Москве выявили 7704 новых случая коронавируса. Этот один из максимальных показателей за все время пандемии.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Москве власти вернули часть ограничительных мер. Нерабочими объявлены дни с 15 по 19 июня, причем зарплата у работников сохранится. Рестораны снова не будут работать с 23:00 до 06:00. С 13 по 20 июня закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты. Также город перепрофилирует еще пять поликлиник для диагностики ковида в ближайшие дни.

Москва не первая предложила подарки за вакцинацию. Например, сельским жителям Таиланда пообещали корову. А провинция Чиангмай призывает поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами — на 318, 160 и 78 долларов.