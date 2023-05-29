Общество 29 мая 2023, 04:51 Учительницу обвинили в доведении ученика младших классов до попытки суицида Shot: учительницу в Смоленской области обвинили в доведении ученика до попытки суицида Pxhere

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Учительницу начальных классов подозревают в доведении второклассника до попытки самоубийства. Как сообщил Telegram-канале Shot, ситуация произошла в деревне Верховье в Смоленской области.

По данным издания, к восьмилетнему ученику преподаватель относилась несправедливо. Женщина придиралась к ребенку, критиковала и оскорбляла. Мальчик в какой-то момент начал вслух размышлять о суициде. О происходящем узнали взрослые.

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Правоохранители завели уголовное дело в отношении учительницы. По статье о доведении до самоубийства ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранителям предстоит также выяснить причины такого отношения учительницы к школьнику.

Учительницу математики из старой школы Юкейпа в штате Калифорния ранее арестовали за изнасилование 16-летнего ученика и назначили залог в 30 тысяч долларов. Полицейские не исключают, что у 38-летнего педагога могут быть и другие жертвы. В 2017 году преподаватель получила звание «Учитель года». Жалоб на нее не поступало.