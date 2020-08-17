Учителей российских школ обязали носить маски

В новом учебном году российские педагоги будут обязаны носить в школах маски. Такое правило решили ввести на фоне пандемии коронавируса в целях профилактики заболевания.

О нововведении рассказали на горячей линии Минпросвещения, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Учителя должны их (маски — прим. ред.) носить», — подчеркнули в министерстве.

При этом для детей ношение масок обязательным не является. Они могут носить их, если на этом настаивают родители.

С сентября российские школьники будут учиться именно в школах, а не дома. Массовые мероприятия в учебных учреждениях запрещены до 1 января 2021 года. В Минпросвещения добавили, что учебный год ждут незначительные корректировки. На образовательном процессе они не отразятся.

В России, по последним данным, подтвердили 927 745 случаев COVID-19. С начала эпидемии поправился 736 101 инфицированный, 15 740 человек скончались.