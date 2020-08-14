Школьникам запретят массовые мероприятия до 1 января

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что массовые мероприятия в школах нельзя будет проводить вплоть до 1 января 2021 года. Но при этом напомнил, что с сентября ребята будут учиться в школах, а не дома.

Сергей Кравцов выступил в эфире телеканала «Россия 24», где обсудил новые условия обучения в школах в предстоящем учебном году. Министр отметил, что в школах почти полгода нельзя будет проводить любые мероприятия с большим скоплением людей. Но при этом отметил, что 1 сентября для школьников пройдет в обычном, традиционном режиме.

«Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня», — заявил министр.

Также Кравцов отметил, что в новом учебном году произойдут незначительные корректировки, но не уточнил какие. Министр заверил, что это не отразится на учебном процессе.

Но есть родители, которым после режима самоизоляции дистанционное обучение показалось очень удобным. PR-менеджер домашней школы Ксения Славщик рассказала, какие способы помогут оставить ребенка на домашнем обучении.