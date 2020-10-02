СМИ: учителей из группы риска по СОVID-19 хотят заменить студентами

Московских учителей, которые входят в группу риска по коронавирусу по возрасту или из-за хронических заболеваний, по возможности хотят перевести на дистанционную работу.

Как пишет газета «Известия», этот режим для них может сохраниться и после завершения каникул.

В департаменте образования рассказали, что в этом случае проводить очные занятия пригласят студентов со старших курсов и выпускников педагогических вузов Москвы. Так ведомство прокомментировало просьбу межрегионального профсоюза «Учитель» разрешить всем педагогам с 5 по 18 октября работать из дома.

В Московском государственном педагогическом университете (МГПУ) подтвердили изданию, что сейчас прорабатывается вопрос с выходом студентов на замену учителям старшего возраста. Точная информация по этой теме может появиться уже на следующей неделе.

С 5 октября московские работодатели должны будут отправить на удаленный режим работы не менее 30% работников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в городе. Теперь в обязательном порядке работать из дома должны будут россияне от 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.