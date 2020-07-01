Учитель года рассказал, как правильно настроиться на сдачу ЕГЭ

Перед основной волной сдачи ЕГЭ учитель года Алихан Динаев рассказал выпускникам, как правильно настроиться на экзамен. Он посоветовал повторить теорию и попробовать провести самостоятельную генеральную репетицию ЕГЭ дома.

«В последние дни я бы посоветовал повторить всю теорию, пробежаться по определениям, особенно если речь идет о гуманитарных предметах, и, конечно, обязательно ежедневно уделять хотя бы несколько часов подготовке», — поделился с ТАСС преподаватель.

Помимо этого, важна и психологическая составляющая. Учитель посоветовал выпускникам освоить азы дыхательной гимнастики, чтобы держать себя в тонусе и контролировать волнение перед экзаменом и непосредственно в процессе сдачи.

Чтобы меньше переживать, Динаев также посоветовал организовать тренировку ЕГЭ в домашних условиях. Для этого есть различные тесты в интернете, напомнил учитель.

Уже 3 июля выпускники школ будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике, а 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку. 10 июля школьников ждет профильная математика, 13 июля — история и физика, а 16-го числа — обществознание и химия.