    01 июля 2020, 16:42

    Учитель года рассказал, как правильно настроиться на сдачу ЕГЭ

    Эля Данилюк

    Перед основной волной сдачи ЕГЭ учитель года Алихан Динаев рассказал выпускникам, как правильно настроиться на экзамен. Он посоветовал повторить теорию и попробовать провести самостоятельную генеральную репетицию ЕГЭ дома.

    «В последние дни я бы посоветовал повторить всю теорию, пробежаться по определениям, особенно если речь идет о гуманитарных предметах, и, конечно, обязательно ежедневно уделять хотя бы несколько часов подготовке», — поделился с ТАСС преподаватель.

    Помимо этого, важна и психологическая составляющая. Учитель посоветовал выпускникам освоить азы дыхательной гимнастики, чтобы держать себя в тонусе и контролировать волнение перед экзаменом и непосредственно в процессе сдачи.

    Чтобы меньше переживать, Динаев также посоветовал организовать тренировку ЕГЭ в домашних условиях. Для этого есть различные тесты в интернете, напомнил учитель.

    Уже 3 июля выпускники школ будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике, а 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку. 10 июля школьников ждет профильная математика, 13 июля — история и физика, а 16-го числа — обществознание и химия.