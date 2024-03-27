Эксклюзив 27 марта 2024, 15:09 Ученым рассказали о возможности получить социальную ипотеку Ученый Джагаев: соципотеку можно получить за уникальные открытия Телеканал «360»

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Ученые могут получить социальную ипотеку с выгодной ставкой за уникальные открытия. Об этом ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии Л. К. Эрнста Алан Джагаев.

«Социальную ипотеку с выгодной ставкой можно получить за уникальные открытия. Так, например, подмосковный ученый разработал ген, который при введении в зародыш птицы способствует быстрому росту птенца», — сказал он.

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Ученый отметил, что это достижение в будущем приведет к отказу от антибиотиков, которые применяют для активного набора массы пернатых.

Ранее стало известно о медсестре из Щелкова Эмилии Федоровой, которая приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». В Московской области ее проводят с 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также молодой ученый из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и купил квартиру в новом доме.