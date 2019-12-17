Ученый: водка меньше всего вызывает тяжелое похмелье

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски посоветовал сменить виски или шампанское на водку, чтобы чувствовать себя лучше на следующее утро, не испытывая похмелья. По его словам, на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола.

Сосабовски рассказал Daily Mail, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна, поскольку эти два напитка отличает быстрая всасываемость и достаточно высокое содержание алкоголя. Исследователь назвал херес и портвейн «оптимальным способом напиться».

К сильному опьянению приводит и употребление виски, но из-за высокого градуса он медленно всасываются кровеносной системой, так что человек может довольно долгое время чувствовать себя трезвым. Быстро опьянеть позволяют игристые вина, так как газация повышает всасываемость. По словам ученого, первые признаки опьянения при употреблении игристого можно почувствовать уже через 30 секунд.

Сосабовски отметил, что некоторые люди чередуют крепкий алкоголь с водой, так, как им кажется, можно избежать похмелья. Но этот способ приводит к более быстрому опьянению в случае с крепким алкоголем, ведь вода разбавляет процент этанола как раз до 20 градусов, что обеспечивает быструю всасываемость.

Из напитков, которые не приводят к тяжелым последствиям по утрам, британский исследователь назвал водку. Но, заметил ученый, единственный способ не перепить — это вообще не употреблять алкоголь.