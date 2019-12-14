  • Россиянам дали советы по покупке алкоголя перед праздниками

    14 декабря 2019, 07:34

    Андрей Иванов

    Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покупать алкоголь в интернете, чтобы не нарваться на контрафакт. Также необходимо удостовериться, что на упаковке есть федеральная или акцизная марка. Рекомендации ведомство опубликовало на своем официальном сайте.
    Россиянам дали советы по покупке алкоголя перед праздниками

    «Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук)…Не покупайте алкоголь в сети интернет. Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь (продажа алкогольной продукции через сеть интернет запрещена)», — говорится в сообщении.

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    Также Роспотребнадзор сообщил, что все продавцы горячительных напитков обязательно должны иметь лицензию, с которой покупатель в любой момент может ознакомиться. На бутылке или коробке должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке не может отличаться от названия на этикетке. Их не размещают только на бутылках и банках с пивом, пивными напитками, сидром, медовухой и другими подобными напитками.

    Роспотребнадзор напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью. Кроме того, спиртное категорически противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и органов пищеварения.