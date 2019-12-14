Россиянам дали советы по покупке алкоголя перед праздниками

«Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук)…Не покупайте алкоголь в сети интернет. Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь (продажа алкогольной продукции через сеть интернет запрещена)», — говорится в сообщении.

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Также Роспотребнадзор сообщил, что все продавцы горячительных напитков обязательно должны иметь лицензию, с которой покупатель в любой момент может ознакомиться. На бутылке или коробке должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке не может отличаться от названия на этикетке. Их не размещают только на бутылках и банках с пивом, пивными напитками, сидром, медовухой и другими подобными напитками.

Роспотребнадзор напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью. Кроме того, спиртное категорически противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и органов пищеварения.