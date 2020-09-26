Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Если «Новичок» добавить в воду, то он довольно быстро теряет свои свойства. Такого мнения придерживается разработчик боевой отравляющей системы Леонид Ринк.

Ученый прокомментировал слухи о добавлении яда в бутылку с водой. По словам Ринка, такой способ никто даже рассматривать бы не стал, ведь эффективности почти нет. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новости».

«Этот продукт умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина <…>, но десятки минут, может быть несколько часов. Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот <…> пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег», — рассказал эксперт.

Ранее Леонид Ринк описал симптомы, которые проявляются у людей при отравлении «Новичком». По его мнению, лечиться от последствий нужно гораздо дольше, чем полтора месяца. И пациенты, у которых были обнаружены следы яда, не выходили из комы по четыре месяца. Кроме того, эксперт придерживается мнения, что у Алексея Навального была все-таки сахарная кома.