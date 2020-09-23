«Симптомов просто нет»: создатель «Новичка» исключил у Навального отравление фосфором
Из тех случаев, что я знаю, никто меньше четырех месяцев в коме не отдыхалЛеонид Ринкдоктор химических наук и один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок».
Ринк рассказал, что так же, как и в случае со Скрипалями, у Навального не было отравления «Новичком». Скрипали, по его мнению, были отравлены пентиламином. Это вещество вызывает расслабление мышц языка и расширение зрачков. Поэтому медики делают разрез на горле, ровно такой же есть у дочери Скрипаля.
Отсюда следует вопрос — где такой же разрез на шее Навального. «Потому что его не должно было быть, по их задумкам», — объяснил эксперт.
В нашем случае симптомов ноль для фосфора. Симптомов просто нетЛеонид Ринк
Доктор химических наук считает, что те, кто все это готовил, просто «некачественно провели всю эту авантюру».
«Человек будет жив-здоров», — заверил Ринк. Он также предположил, что Навальный мог выздороветь через несколько дней, находясь в Омске.
«Но его зачем-то отправили и нарушили правильное течение этой болезни. Это, как говорят профессиональные врачи, все-таки сахарная кома была», — заключил эксперт.
В среду стало известно о выписке Алексея Навального из немецкой клиники «Шарите». В ней блогер пробыл чуть больше месяца.