Доктор химических наук и один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал «360», в каком состоянии находился бы сейчас Навальный, если бы его отравили этим ядом. Также эксперт придерживается мнения, что у блогера была все-таки сахарная кома.

Из тех случаев, что я знаю, никто меньше четырех месяцев в коме не отдыхал Леонид Ринк доктор химических наук и один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок».

Ринк рассказал, что так же, как и в случае со Скрипалями, у Навального не было отравления «Новичком». Скрипали, по его мнению, были отравлены пентиламином. Это вещество вызывает расслабление мышц языка и расширение зрачков. Поэтому медики делают разрез на горле, ровно такой же есть у дочери Скрипаля.

Отсюда следует вопрос — где такой же разрез на шее Навального. «Потому что его не должно было быть, по их задумкам», — объяснил эксперт.

В нашем случае симптомов ноль для фосфора. Симптомов просто нет Леонид Ринк

Доктор химических наук считает, что те, кто все это готовил, просто «некачественно провели всю эту авантюру».

«Человек будет жив-здоров», — заверил Ринк. Он также предположил, что Навальный мог выздороветь через несколько дней, находясь в Омске.

«Но его зачем-то отправили и нарушили правильное течение этой болезни. Это, как говорят профессиональные врачи, все-таки сахарная кома была», — заключил эксперт.

В среду стало известно о выписке Алексея Навального из немецкой клиники «Шарите». В ней блогер пробыл чуть больше месяца.