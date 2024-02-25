Общество 25 февраля 2024, 06:04 Ученые выяснили, зачем кошкам залысины перед ушами LiveScience: залысины перед ушами помогают кошкам слышать сигналы мышей Freepik

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Американские ученые из Университета Пердью узнали, зачем кошкам и некоторым их диками сородичам нужны залысины перед ушами. Об этом сообщил LiveScience.

Как отметила зоолог Джудит Стелла, до этого исследователи не знали точного ответа, почему у усатых питомцев рядом с ушами растет меньше шерсти. Особенно это касается африканских диких кошек.

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Теперь ученые выдвинули теорию этого явления. Залысины перед ушами позволяют мелким кошкам улавливать ультразвуковые сигналы, исходящие от мышей и прочих грызунов, которые часто становятся их целью. Открытые участки в этом месте помогают кошкам лучше слышать и охотиться.

Ранее французские ученые узнали, как привлечь внимание незнакомой кошки. Для этого следует использовать не только голосовые, но и визуальные сигналы. Например, жестикулировать руками.