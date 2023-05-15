Интересное 15 мая 2023, 23:36 Ученые из Франции узнали, как привлечь внимание незнакомой кошки Ученые из Франции посоветовали звать незнакомых кошек с помощью визуальных сигналов

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Группа ученых из Франции провела эксперимент, с помощью которого выяснила, как наиболее эффективно привлечь внимание незнакомой кошки. Об этом сообщило издание «Питерские заметки».

Специалисты пояснили, что при общении с кошкой лучше всего применять не только вокальные, но и визуальные сигналы. При вокальных командах стоит также жестикулировать руками. Таким образом получится наиболее эффективно привлечь внимание животного, написали «Народные новости».