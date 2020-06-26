Ученые выяснили, как избавиться от коронавируса за 25 секунд

COVID-19 можно уничтожить за 25 секунд. Это открытие сделали специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета. Работу они провели вместе с компанией Signify.

Результаты исследования оказались в распоряжении «Российской газеты». Ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно дезактивирует 2019-nCoV. К такому выводу они пришли после того, как обработали предметы, на которые попал вирус, разными дозами ультрафиолетового излучения ламп.

Если использовать пять мегаджоулей на квадратный сантиметр, то распространение коронавирусной инфекции за шесть секунд уменьшается на 99%. При 22 мегаджоулях вирус можно полностью ликвидировать за 25 секунд.

По состоянию на 26 июня в мире выявили более 9,5 миллиона случаев коронавируса. ВОЗ считает, что коронавирус может вернуться в Европу из-за снятия всех ограничений.

Тем временем число заболевших в России составляет 613 194 человека. За все время эпидемии в стране вылечились 375 164 россиянина, умерли 8605 инфицированных.