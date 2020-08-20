Ученые рассказали, как музыка помогает выздороветь людям с COVID-19 на ИВЛ

Музыкальная терапия может облегчить состояние пациентов с коронавирусом, которые подключены к ИВЛ. Приятные звуки снижают стресс и помогают быстрее освободиться от искусственной вентиляции легких. Такой вывод сделали российские и зарубежные ученые.

Аппарат ИВЛ насыщает организм кислородом в случае, если перестают работать легкие. Человек с коронавирусом и осложнением в виде пневмонии может оставаться на искусственной вентиляции легких неделями. Чем дольше это продолжается, что тем сложнее будет восстанавливаться. Выздоровевшему придется заново учиться глотать, говорить, ходить.

Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов (США) заявили, что музыка может положительно влиять на пациентов, подключенных к ИВЛ. Они легче будут отучаться искусственно дышать.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 805 тяжелобольных на ИВЛ. Их средний возраст — около 58 лет. Они находились в состоянии стресса. Им предлагали 20-30 минут слушать музыку. Результаты показали, что такая терапия привела к снижению тревожности. Соответственно, снижались частота дыхания и систолическое артериальное давление.

«Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий», — рассказал газете «Известия» руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан.

По его словам, позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов.

Важно, чтобы мелодия нравилась больному и вызывала у него положительные эмоции. Тогда от такой терапии будет эффект. Он поможет пережить неприятные ощущения на ИВЛ, и человек может быстрее начать дышать сам.

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