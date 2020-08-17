Пережившая коронавирус мать рассказала о состоянии новорожденного малыша

Пережившая коронавирус 34-летняя жительница Челябинской области рассказала о состоянии ее новорожденного малыша. Женщина поступила в роддом областной клинической больницы № 2 более месяца назад.

Врачи боролись за жизнь 34-летней беременной пациентки в течение 45 дней. Она дышала с помощью сложной техники, вновь училась есть и ходить. Больше месяца женщина находилась на ИВЛ.

Она отметила, что мальчик появился на свет 3 июля на восьмом акушерском месяце. Ребенок родился здоровым, сразу начал дышать и с первых дней жизни активно набирает вес. С мамой малыша пришлось сразу разлучить из-за опасности инфицирования коронавирусом, пишет сайт kp.ru.

«Врачи сделали все, чтобы обезопасить сыночка. Даже на руки мне его не дали, чтобы не заразила, и сразу увезли в другую больницу», — подчеркнула пациентка.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУК ОКБ№ 2 Екатерина Воропаева уточнила, что всего за период пандемии учреждение приняло более 300 беременных с подтвержденном COVID-19 и подозрительной пневмонией.