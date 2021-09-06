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    06 сентября 2021, 14:16

    Ученые предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила в России

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Комары могут распространить в южных регионах России лихорадку Западного Нила. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

    Увеличение численности комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, ожидается в сентябре–октябре на юге европейской части России. Это может произойти из-за высокой температуры и влажности воздуха.

    Инфекционное заболевание чревато тяжелыми последствиями вплоть до смерти. Его летальность составляет до 14%, предупредил начальник ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.

    Лихорадка Западного Нила может сопровождаться поражением центральной нервной системы. И в худшем случае это приведет к гибели человека.

    В 2010 году в результате вспышки этой инфекции в Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания, отметил Мошков.

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