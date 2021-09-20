Британские ученые назвали способ получения «сверхчеловеческого» иммунитета. По их словам, сразу после перенесенного ковида следует ставить вакцину. Организм в таком случае будет защищен намного сильнее. Об этом сообщило издание The Telegraph.

После болезни и прививки у человека появляется огромное количество «гибких» антител. Они, в свою очередь, способны бороться даже с мутировавшей инфекцией. В качестве примера исследователи приводят вакцины Pfizer и Moderna.

По словам вирусолога из Рокфеллеровского университета Пола Бьениаса, такая защита организма может победить все шесть штаммов, в том числе «дельту» и «бету», а также искусственно созданный в лаборатории вирус.

«Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда», — подытожил ученый.

Ранее главный инфекционист США назвал способ снижения смертности от ковида. По словам Энтони Фаучи, избежать миллиона смертей после тяжелого течения коронавирусной инфекции поможет вакцинация.