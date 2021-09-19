Главный инфекционист США назвал способ снижения смертности от ковида

Избежать миллиона смертей после тяжелого течения коронавирусной инфекции поможет вакцинация. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что новые штаммы коронавируса приводят к тяжелому течению заболевания. Поэтому количество погибших американцев от COVID-19 может вырасти до одного миллиона.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальности, которые безопасны. Если подавляющая пропорция нашего населения вакцинируется, то мы такого совсем не увидим», — заявил Фаучи.

Инфекционист подчеркнул, что на сегодняшний день 70 миллионов жителей США еще не сделали ни одного укола препаратом от коронавирусной инфекции. Он пояснил, что избежать новых смертей можно только при условии, если подавляющее большинство сделает прививки.

Отдельно он коснулся вопроса бустерных вакцин. Он призвал американцев следовать официальным рекомендациями специалистов. Сейчас идут исследования необходимости делать третью прививку тем, кто привился препаратами от компаний Moderna и Johnson & Johnson. Их результаты огласят в ближайшие несколько недель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США удерживают лидерство среди стран мира по количеству зараженных. С начала пандемии коронавирус выявили у 4 290 319 человек, из которых 44 846 заразились за минувшие сутки.