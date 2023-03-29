Общество 29 марта 2023, 11:05 Ученые назвали растение, способное замедлить старение Pharmaceutics: учение обнаружили свойство пижмы замедлять старение Википедия

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Растение пижма обыкновенная способна замедлить старение, оно положительно влияет на снижение мутаций клеток. Результаты исследования ученых из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта опубликованы в издании Pharmaceutics.

Ученые выяснили, что пижма способствует улучшению усвоения кислорода, обладая кардиопротекторным, противомикробным и антиоксидантным действием.

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Пижму часто используют в натуральных консервантах, инсектицидах, красителях, косметике и бальзамах.

В основном пижма встречается в России, Северной Америке, Китае, Японии, ряде стран Европы и Северной Кореи. В зависимости от географии, содержание микроэлементов в растении может меняться.

Ученые установили, что эфирное масло пижмы, растущей в Балтийском регионе, обладает самым разнообразным составом по сравнению с образцами из других территорий, включая в себя 15 различных компонентов.

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