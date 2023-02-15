15 февраля 2023, 17:06
Россиянам рассказали, как депрессия влияет на старение
При возникновении депрессивных состояний человек может выглядеть старше своего реального возраста. О причинах такого влияния депрессии на внешний вид рассказал психиатр Анатолий Северный в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, эмоциональный фон человека напрямую влияет на его физическое состояние.
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Так, депрессия ускоряет процессы биологического старения, из-за чего человек может выглядеть намного старше своих лет.
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