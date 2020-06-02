Ученые из Росатома предложили лечить коронавирус ультрафиолетом

Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» нашли необычный подход к лечению коронавирусной инфекции. Дезинфекцию легких можно проводить с помощью ультрафиолета.

Об этом рассказал директор Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом». По его словам, сейчас физики и химики ФЭИ заняты разработкой нового способа борьбы с вирусом, в том числе COVID-19.

«Проект мы называем „светящийся газ“. До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — отметил Говердовский.

Он добавил, что специалисты подбирают молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными во время вдыхании и излучать ультрафиолет в легких. Директор ФЭИ выразил надежду, что этот метод позволит также лечить туберкулез, рак и другие болезни.

По состоянию на 1 июня в РФ выявлено 14 878 случаев коронавируса. За время эпидемии вылечиться удалось 175 877 больным, 4855 человек умерли.

Несмотря на коронавирусную инфекцию, российские предприятия продолжают работу. Чтобы избежать заражений, Роспотребнадзор предложил в качестве профилактики ввести на некоторых из них регулярных осмотр сотрудников.