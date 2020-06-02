Регулярный медосмотр могут ввести на предприятиях для профилактики COVID-19

Сотрудникам некоторых предприятий придется регулярно проходить медосмотр. Иначе им не дадут работать. Проверяться в том числе придется тем, кто занят в сфере образования, общественного питания и бытового обслуживания.

Рекомендации для организаций, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса, разработали специалисты Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Актуальными должны быть результаты медосмотра сотрудников, которые работают на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, бытового обслуживания, водопроводных сооружений и образования.

«Организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 должны включать <…> недопущение персонала к работам», — подчеркнули в ведомстве.

Недавно в Роспотребнадзоре представили новые рекомендации по работе обещпита во время пандемии коронавируса. Их разработали в сотрудничестве с рестораторами. «360» рассказывал, как нововведения могут повлиять на ресторанный бизнес. Некоторые эксперты полагают, что они не помогут предпринимателям.