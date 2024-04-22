Общество 22 апреля 2024, 03:36 Ученые дали совет, как женщине средних лет испытать оргазм Daily Mail: секс-игрушки помогут женщине средних лет достичь оргазма Freepik

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Женщины среднего возраста могут вернуть себе удовольствие от секса, а также достичь полноценного оргазма. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Пол мнению исследователей, с возрастом в женском организме происходят изменения, которые приводят к снижению чувствительности клитора из-за уменьшения кровотока к нервным окончаниям.

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При этом ученые считают, что этот процесс можно замедлить и смягчить. Например, специалисты посоветовали использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Также, по словам ученых, нужна регулярность: чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь.

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