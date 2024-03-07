Мир 07 марта 2024, 03:08 «Самая сексуально активная» женщина Австралии захотела переспать еще с 365 мужчинами Австралийская порнозвезда Найт решила переспать за год с 365 мужчинами Freepik

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Порнозвезда Энни Найт, которая известна как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила о намерении переспать с 365 мужчинами. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

В прошлом году Найт вступила в интимные отношения с 300 мужчинами. В 2024 году женщина решила побить этот рекорд и увеличить число партнеров на 20%. Уже к середине февраля звезда переспала с 70 людьми.

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«Я стремлюсь к тому, чтобы за 365 дней у меня было 365 мужчин, и пока что заметно опережаю график! Думаю, такими темпами я достигну 365 к середине года», — сказала она.

Ранее колумбийская кандидатка в депутаты записала видео с призывом голосовать за нее, однако на кадрах женщина была полностью без одежды и с обнимающим ее мужчиной. Смотря в камеру, политик сказала, что проснулась очень счастливой «после множества оргазмов». Позже выяснилось, что видео попало в сеть случайно.